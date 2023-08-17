大陸山東有3名醉漢深夜在社區喧鬧，引發13歲女住戶不滿喝斥，不過3男持續叫囂，更言語性騷擾，少女一聽，當即持菜刀衝下樓，嚇得3人頻頻表示是「說著玩的」，但仍被砍得鮮血直流。警方獲報後到場逮捕少女，但大陸網友反應卻一面倒，直言「是未成年被3男威脅和性騷擾」。

綜合陸媒報導，山東省滕州市8日深夜，一名13歲少女與3名男子發生衝突，憤而持刀將其中2人砍傷。根據網路上瘋傳的影片顯示，一名男子癱坐在地，臉上的傷口不斷流著血，另一名男子則躺在不遠處，看到警方到場後，指著站在一旁的少女控訴「那女的砍我」。

對此，少女表示，3名男子酒後吵鬧，她便出聲喝止，不料對方卻揚言要上樓揍她，還言語性騷擾，一氣之下才會拿著菜刀下樓；男子則辯駁，「我們是說著玩的！」警方見少女情緒激動，隨即讓男子不要再說話，接著便將少女逮捕。

消息一出隨即掀起網友熱議，不少人力挺少女，「13歲小女孩大晚上被3名陌生醉漢挑釁，揮刀純粹是出於自衛」、「沒把他們砍死，女孩真是太心軟了」、「醉漢被砍根本是自作自受」。

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