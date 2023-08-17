大陸考古學家70年代在浙江餘姚出土「河姆渡遺址」，距今約7000年，神奇的是，遺址裡不僅發現大量稻榖，而且有些還呈現金黃色，就像從古代穿越到現代，讓考古學家看了又驚又喜，直呼這是非常重大的發現，顯示當時的人以從事農業經濟為主。

新石器時代「河姆渡遺址」位於浙江省餘姚縣杭州灣一條狹長的河穀平原上，在1973年發現，經碳14測定年代為距今6960至5300年，遺址第四層是主要文化層，出土釜、罐、缽、盤、盆、碗等，而生產工具則以骨器居多，石器較少，此外還發現稻穀和其他禾本科農作物的堆積。

根據《央視新聞》報導，河姆渡遺址出土大量稻穀等遺存，神奇的是，稻穀仍呈現鮮黃色，就連稻葉、稻桿也是碧青色，就和現今的稻桿稻葉差不多，而浙江寧波市文物考古研究所所長林士民表示，他過去在各地進行考古，一個遺址若能出土幾粒榖粒，就已經是很不得了的事情，沒想到河姆渡遺址竟能撈出一大把。

稻穀的發現證明河姆渡遺址的人們主要從事農業經濟，此外還出土不少動物遺骨，其中豬骨比例很大，還發現大量木構建築遺跡，木構件運用榫卯結構，有些器皿及動物骨頭刻有裝飾花紋，顯示當時有著較高的藝術水準。