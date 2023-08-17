美國長島一名33歲女子15日持槍在繁忙的大馬路上，對著人車不斷揮舞槍枝，甚至一度抵住自己的腦門，讓眾人繃緊神經。直到警方抓準時機開車加速衝撞，這才導致女子重心不穩倒地，成功化解一觸即發的緊張情勢，員警的作為也被不少網友直呼是「英雄」。

根據網路上瘋傳的影片顯示，拿騷郡（Nassau）一名33歲女子15日下午2時20分左右，持槍在交通繁忙的耶路撒冷大道（Jerusalem Avenue）與北貝摩爾大道（Bellmore Avenue）路口，以側身、倒退走的方式阻礙交通，過程中不斷揮舞著手中的槍枝，甚至一度將槍口抵住自己的腦門，導致現場人心惶惶。

直到一輛警車以突襲的方式向她衝了過來，女子才被擦撞倒地，一旁伺機而動的員警立即上前將其制伏，化解一場虛驚。警方表示，經檢查發現女子手槍內的子彈是全滿狀態，由於當時周圍車輛內有大人和小孩，為了避免傷及無辜，才會迅速作出判斷。

女子被制伏後則被送往附近醫院進行治療，開車衝撞她的員警也必須接受心理創傷的評估。而不少民眾對於警方迅速掌控場面的決定，給予高度評價，大讚「了不起」、「英雄」；同時也有人認為，當事女子可能有嗑藥或心理疾病，詳細原因尚待警方進一步調查。

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