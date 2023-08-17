馬來西亞一名男子婚前身無分文，但女友完全不在乎，兩人順利結婚，由於女友家境較富裕，婚後兩人並未有經濟問題，生活過得很舒適，豈料男子卻不懂得珍惜，竟外遇人妻還拍床照，離婚後將小三娶進門，過了4個月後就後悔了，如今連住的地方都沒有。

@zalehababa7 siasat dulu lah wahai wanita2 sebelum nak amik laki org tu🤣🤣🤣 ♬ original sound - Zaleha Baba

根據《星洲網》報導，馬來西亞網紅扎麗哈（Zaleha Baba）近日分享粉絲的故事，指女粉絲家境不錯，大學畢業後與丈夫結婚，儘管對方一無所有，但她並不在乎，父親還送了一塊地當嫁妝，女粉絲的丈夫薪水只有900令吉（約新台幣6200元），不過有女方家的資助，夫妻倆生活過得相當舒適，丈夫還能開妻子買的豪車。

直到女粉絲40歲時，發現丈夫竟有婚外情，外遇對象是一名擁有3子的人妻，她甚至還看到兩人的床照，氣得提出離婚，丈夫也未回心轉意，女粉絲的父親遂向前女婿討回土地，但對方卻不願歸還，女粉絲一氣之下，拆除當初以9萬令吉（約新台幣62萬元）蓋在土地上的房子。

夫妻倆最終在2021年離婚，結束12年的婚姻，女粉絲的丈夫之後與小三結婚，豈料婚後只過了4個月，他就開始後悔了，失去原本擁有的富裕生活，如今就連落腳處也沒有。此事曝光後，在網路上引發討論，不少人直呼結局大快人心。