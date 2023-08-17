大陸内蒙古博物院曾展出游牧民族的古文物，其中最多的就是黃金飾品，甚至還有金馬鞍、高腳金杯等，古代游牧民族為何喜歡穿戴金飾，其實與他們的生活方式有關，黃金不容易損壞，又便於攜帶，所以在古時受到游牧民族喜愛。

根據大陸節目《山東電視文旅頻道》報導，1972年發現內蒙古杭錦旗阿魯柴登匈奴墓，出土一批極珍貴的匈奴金銀器，共計200多件，其中還有一個「鷹頂金冠飾」，是大陸迄今發現唯一的匈奴酋長金冠飾，擁有「草原瑰寶」的美譽。

內蒙古博物院院長陳永志提到，對於游牧民族來說，金銀飾擁有特殊涵義，所以經常可發現戴飾或項飾等文物，由於游牧逐水草而居，無法像農耕民族擁有固定的土地或房產，所以珍貴物品都要攜帶在身上，而黃金就成為最佳選擇。

陳永志進一步提到，黃金飾品輕巧、漂亮、保值、不易損壞，最重要的是便於攜帶，所以游牧民族喜歡將飾品、項飾等戴在身上。而匈奴墓出土眾多金器，也表現出游牧民族對黃金的推崇和珍愛，以鷹頂金冠飾為例，顯現出戰國時期北方民族貴金屬工藝的最高水準。