元末明初小說家施耐庵編著的《水滸傳》是歷史上四大名著之一，被多次翻拍成影視作品，其中武大郎和潘金蓮的故事更是家喻戶曉，尤其是潘金蓮與西門慶私通，並毒死丈夫的行徑被世人所不齒。直到武大郎墓被考古學家發現後，此事卻迎來轉折，施耐庵後人也為此道歉。

根據陸網報導，考古學家於1992年在河北省清河縣發現一座古墓，墓碑上記載著武大郎的本名「武植」，沒想到開棺後赫見裡頭躺著的是一副身高180公分左右的骸骨，與小書中身高僅150多公分的形象差距甚大。專家進一步從武大郎的《墓誌銘》跟《清河縣志》等內容得知，武大郎從來沒賣過燒餅，自幼聰穎的他是個飽學詩書的科舉進士，後來在山東擔任七品縣令，任期間興利除弊、清正廉明。

種種證據顯示，小說中的武大郎和歷史上真實存在的人物，是兩個極端，就連潘金蓮也同樣遭到世人誤解。事實上，潘金蓮並非是水性楊花的風塵女子，相反地，她是邯鄲知州的女兒，知書達禮且心地善良，和武大郎結識後漸生情愫，兩人婚後育有4子，並非小說中的蕩婦形象，更沒有毒殺武大郎。

至於兩人為何在施耐庵的《水滸傳》中被描述得如此不堪，背後跟武大郎兒時的一位好友黃堂有關，當時名落孫山、家中遭逢劇變的黃堂落魄地投奔武大郎，希望能謀個一官半職，不過他住在武大郎家整整3個月，雖然整天被好生招待，但始終不見武大郎提拔，一氣之下便一走了之，返鄉途中還編造武大郎和潘金蓮的謠言，就連當地惡少西門慶也和他沆瀣一氣，不斷加油添醋，很快夫妻倆的醜事就傳遍鄰里。

直到黃堂回到家後才發現，原本被大火付之一炬的住宅已經重新翻修完畢，妻子說是武大郎幫忙出錢重新建造，還添購了家具，得知此事的黃堂無比懊悔，但他捏造的謠言早已被廣傳，更被施耐庵寫進了《水滸傳》，從此流傳開來。

而施耐庵怎樣也沒想到，此舉會讓武大郎及潘金蓮名聲盡毀。施耐庵的後人施勝辰在了解事情的真相之後相當自責，一封道歉信證實了施耐庵在寫《水滸傳》時，採用了不少民間故事，因此才導致二人蒙冤了幾百年，這封信也一直放在武家祠堂。