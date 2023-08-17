動物也會記仇！巴西一名獸醫日前開車回家，停等紅綠燈時看到前面汽車上，有一隻小狗從車窗探出頭，讓她直呼太可愛，準備向狗狗打招呼，豈料小狗看到她後，像是看到仇人，不斷發出低吼聲，原來當時她穿著獸醫服，可能勾起小狗不好的回憶。

根據《The dodo》報導，獸醫師朗吉（Charlene Longhi）先前下班開車回家，停等紅綠燈時，看到前車車窗冒出一顆狗頭，小狗先是盯著朗吉看，隨後表情變得非常兇狠，並發出不爽的低鳴，看起來像是遇到仇人，讓朗吉哭笑不得。

朗吉提到，當時她穿著工作服下班，小狗可能在獸醫院有不好的回憶，所以一看到她的工作服，就認成服務過牠的獸醫師，因而表現出不滿，雖然不確定這隻小狗是否為她的患者，「不過如果牠出現在我的診所，我也會很樂意為牠服務」。

影片曝光後，不少網友笑著說「我猜牠應該是被結紮了，所以才會這麼氣」、「這種小杜賓很敏感，只要不是主人，牠們都會對別人亂吼」、「牠好像在說，你還敢出現啊，想當初你對我做了這麼可惡的事」、「這隻狗應該很討厭牠的獸醫生」。