英國一名女子與丈夫分居但未離婚，豈料她竟在網路上，看到老公與另一名男子結婚，兩人還拍了結婚照，讓她看了非常傻眼，氣得上法院控告對方，表示她與丈夫結婚後，就曾懷疑他是同志，但兩人仍維持婚姻關係，讓她非常痛苦。

根據《鏡報》報導，居住在諾丁罕郡斯奈頓的53歲帕森斯（Colin Parsons）2003年與妻子蘇珊（Susan）結婚，但從2016年開始，兩人感情開始走下坡，雖然並未離婚但已分居，帕森斯搬出去自己住，蘇珊則住在兩人原本的房子，但未更換名字和聯絡方式。

蘇珊提到，她曾試圖聯繫丈夫，希望對方能與她離婚，卻遲遲未獲得回應，直到某天上網時，發現丈夫竟改名為懷爾德（Marcus Wild），甚至與另外一名男子結婚，由於多年來一直被丈夫綁住，讓她生活過得很痛苦，於是氣得上法院控告對方。

蘇珊說到，她其實曾懷疑帕森斯是同志，只是兩人仍維持婚姻關係，而懷爾德則辯稱，他並非刻意隱瞞婚姻狀況，只是沒人問過他是否改名或結過婚，但法官無法認同他的說法，因為在諾丁罕法院登記結婚時，法務人員會要求確認單身身分，否則就是觸法。

法官指出，帕森斯如今已和蘇珊正式辦理離婚，與新任丈夫感情良好，他們都將往事放下，各自有了新人生，但有鑑於帕森斯犯下重婚罪，判處他入獄3個月，緩刑2年。