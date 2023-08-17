第105屆日本全國高中棒球錦標賽（夏季甲子園）正如火如荼展開，然而受到第7號颱風「蘭恩」影響，難免因為突如其來的暴雨，導致場地被迫暫停，甚至積水的情況。近日就有球迷親眼目睹甲子園球場驚人的排水系統，在積水後半小時就將積水全數排光，讓選手得以繼續比賽，畫面曝光後隨即掀起網友熱議。

日本一位名叫「IBUKI」的球迷，13日在推特上發文透露，前往阪神甲子園球場觀看賽事，由大谷翔平的母校宮城縣花卷東高校，對上北海道的克拉克紀念國際高校，不過比賽來到第8局時，突如其來的一陣暴雨導致比賽被迫中斷，他也有幸見證了甲子園球場的驚人排水效率。

根據網路上瘋傳的畫面可見，原本因為暴雨而積水的球場，在沒有工作人員介入的情況下，積水逐漸從土丘上消失，大約半小時左右便猶如魔術般地全數消退，隨後主辦單位也宣布重新繼續比賽。驚人的排水效率讓網友們震驚直呼，「阪神園藝永垂不朽」、「再次把吸水力當成表演的一部分」。

事實上，阪神園藝是隸屬於阪神集團旗下的子公司，負責球場的整備及整頓，無論草皮、土壤等皆獲得外界高度讚譽，而甲子園球場最著名的特點之一就是其出色的排水系統，除了土壤本身就具有優異的排水性之外，更重要的是球場土壤的橫切面設計，是由堅硬的石塊為基底，到中間的火山沙礫，再到最上層的土壤，形成層狀結構，確保積水可以迅速由上而下消退。