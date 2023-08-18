美國加州一名屋主近日發現家中傳出怪聲，於是跑到屋外查看，發現住家地下室竟冒出一隻手臂，驚覺他們一家竟與陌生人同住，時間長達好幾個月，對方被抓包後還不離開，嚇得她趕緊報警，驚悚過程分享至網路，累積600萬觀看次數。

根據《紐約郵報》報導，居住在加州埃爾西諾湖（Lake Elsinore）的艾希莉（Ashly Guardino）近日發現自家傳出怪聲，起初以為是房東跑來修理屋頂，於是便到屋外查看，發現側邊地下室的窗戶，竟冒出一隻手臂，在四周到處亂抓。

艾希莉才意識到地下室被陌生人闖入，住在裡面至少3個月，由於對方不肯離開，她只好報警求助，雙方對峙30分鐘後，半裸陌生人才從洞口爬出，並被警方帶走，艾希莉將影片分享至抖音，不少人看了都直呼太恐怖，表示「真實版《寄生上流》」、「還以為是鱷魚躲在地下室」。

艾希莉回憶說，在此之前她就有聽到一些敲擊聲、口哨聲等，但都沒有多做留意，以為是風或電視造成的聲響，如今回想起來覺得非常恐怖，嚇到好幾天都睡不著，擔心對方又跑回來住，因此與家人進行討論後，決定找到新家後馬上搬出去。