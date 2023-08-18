大陸廣東一名保全夜間巡邏時，發現社區路邊出現一隻「母鱷魚」，剛生產完累趴在地上，他嚇得趕緊報警求助，但鱷魚體型較小，而且長相特殊，經專家鑑定後，確認此為稀有保育類動物「水巨蜥」，也就是俗稱的五爪金龍。

根據《星視頻》報導，廣東佛山南海九江一名保全在社區巡邏時，發現路邊出現一隻鱷魚，似乎剛分娩，累趴在地上休息，旁邊還有4顆蛋，由於擔心傷到其他人，他立即報警求助，員警到場後進行初步檢查，發現鱷魚並無明顯外傷，但身體非常虛弱。

員警發現「鱷魚」長相特殊，於是請動物學家確認，證實牠是大陸國家一級重點保護野生動物「水巨蜥」，俗稱五爪金龍、圓鼻巨蜥，對維護生態平衡具有重要作用，進行測量發現水巨蜥長約1公尺、重20公斤，目前已移交給野生動物救助站照顧。

水巨蜥頭部扁長、身體粗壯，尾部強而有力，體型在所有蜥蜴中僅次科莫多巨蜥，捕食範圍廣泛，屬於肉食動物，包括猴子等小型哺乳類、魚類、鳥類和爬行類，遇到危險時，通常會使用尾巴、爪子和下顎自衛，碰到較小的獵物，會用下顎制服對方，隨後猛烈搖動脖子，破壞獵物的器官和脊椎，使其死亡再吞下肚。