眾所皆知，無論是從事高空活動或是行經懸空設施，為了安全考量，都會有重量管制，不過日本一名網友近日分享一座鄉村吊橋「超不抗壓」，整座橋僅限重0.1公噸（100KG），讓不少想要過橋的遊客看了瑟瑟發抖。

綜合日媒報導，日本一名網友在和歌山縣那智勝浦町看見一座名為「築紫橋」的吊橋，特別的是，入口處的警示牌清楚寫著限重0.1公噸，情況十分少見。

畫面曝光後隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「某些人通過可能都會超重了」、「這個在近畿地區的重量限制標誌，恐怕是全日本最輕的了」、「這個數值還真的是目前看過最小的」。

事實上，築紫橋在2011年就曾因為颱風引發山洪而沖毀，2014年時直接利用舊橋的支柱重新修建，因此沿用了過往的設計，以及原有的「0.1公噸」的重量限制。

至於體重太重的人是否能過橋，管理單位解釋，依據當地交通法規，重量限制標誌的限制對象是「車輛」，因此徒步過橋並不在此限。再者，重修吊橋雖是延續既有的承重設計，但實際上可以承受的數值遠遠超出0.1公噸，「所以即便吊橋承重超過0.1公噸，也不會瞬間垮掉」。