巴西過去曾發生一起離奇命案，一名37歲女子被醫院判定死亡後，隔天便進行下葬，不料墓園附近居民此後卻突然聽到詭異的尖叫聲，嚇得緊急通知女子家屬開棺檢查。沒想到眾人開棺後卻發現她的身上及棺木內有多處血痕和抓痕，疑似「死而復活」後打算破棺求生，只可惜最終仍不幸慘死。

綜合外媒報導，37歲女子桑托斯（Rosangela Almeida dos Santos）2018年1月28日死於敗血性休克，身亡前有兩次心臟驟停，並在隔日下葬。沒想到11天後，住在墓地附近的居民卻聽到墳墓傳來尖叫聲和詭異巨響，嚇得緊急通知桑托斯的家人。

桑托斯的家屬獲報後立即回到墓園並破棺檢查，結果卻赫然發現棺木的釘子有往上推的跡象，且棺木內佈滿了抓痕及血痕，就連桑托斯的「遺體」也血跡斑斑，原本塞進耳朵和鼻孔內的棉花均不在體內，種種跡象顯示桑托斯在下葬後「復活」，並試圖從棺木內掙脫求生。

桑托斯的家屬指出，桑托斯7歲開始便有暈厥症狀，生前也持續服用抗癲癇藥物，懷疑她被判定死亡時處於假死狀態。更讓人感到毛骨悚然的是，當桑托斯的家屬破棺時，現場超過500人圍觀，有不少人上前去摸桑托斯的腳，指出遺體「還是溫的」，似乎剛離世不久。