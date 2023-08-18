許多求職者面試時，會趁機觀察面試官及公司環境，確認是否適合自己。日本一名男子近日透露，一次他應徵銷售職位，豈料進行第二階段面試時，其中一名分店主管竟睡著了，甚至發出打呼聲，讓他看了非常傻眼，之後雖然順利錄取，但他並未報到。
根據日媒「キャリコネニュース」報導，群馬縣一名30多歲男子分享求職經歷，提到他某次應徵銷售職位，第一階段書面審核順利通過，接下來進行第二階段面試，當天總共有3位面試官，分別是總公司的人資部門、工作地點的分店經理與店長。
人資部門正在介紹公司概要時，原PO卻聽到打呼聲，才發現分店長在打瞌睡，當下他相當傻眼，不僅如此，一旁兩位面試官也未提醒對方，原PO提到，「我記得當時很困惑，只覺得『欸？這怎麼回事？』但依舊是冷靜應對。」
原PO表示，他靠著實力順利錄取，但看到分店長竟在面試時睡著，總公司人資部也沒有反應，讓他瞬間失去信任，最終也未到公司報到，他很慶幸自己拒絕這份工作，擔心進到公司後，在打瞌睡分店長的底下做事，可能會遇到很多麻煩狀況。
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