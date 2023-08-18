成吉思汗後宮多達500人，其中許多女子都是搶來的，但他卻不怕被暗殺，因為北方草原民族奉行「搶婚風俗」，被搶者起初確實會心有不甘，但這是當地一種規則，最後大多都接受現實，再來就是被搶的女子實際上也是人質，為了國家安定而不敢反抗。

根據《國家人文歷史》報導，史料記載成吉思汗後宮擁有500多人，許多女子都是從仇家搶來的，例如4名皇后中就有3位是用搶的，這種搶婚風俗常見於古代北方草原民族，被搶者一開始會不甘心，但也只能接受事實，認定這是一種規則和秩序。

此外，成吉思汗的嬪妃實際上也是人質，例如1214年成吉思汗領軍包圍金國中都，金宣宗完顏珣衡量彼此實力後，決定要暫時求和，於是貢獻宗室之女「岐國公主」，成吉思汗也認為強攻損失較大，於是接受這場和親，打算等到實力更強再滅金。

直到成吉思汗第三子「窩闊台」繼位後，岐國公主為了在緊要關頭幫金國一把，於是也想方設法和窩闊台搞好關係，所以人質型妃嬪任務很重要，就是要在兩國間設立轉圜餘地，因此也不太可能出現反抗的行為，草原民族君王自然就不怕被仇家報復。