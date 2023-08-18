大陸江西一名男子近日在自家院子看到詭異「鼠形蜈蚣」，5隻老鼠串在一起，以超快速度移動，讓人看了寒毛直豎，但眼尖網友發現，這些動物並非老鼠而是「錢鼠」，狂勸不要殺牠們，因為民間習俗認為「錢鼠主財，進門會帶財」。

綜合陸媒報導，江西一名男子發現院子角落出現「鼠形蜈蚣」，5隻老鼠串在一起，在地面上迅速移動，領頭老鼠負責探路，其餘的則一隻咬著一隻，跟著領頭鼠挪動身體，男子從未看過這種景象，將畫面拍下分享至網路，引發網友熱烈討論。

眼尖網友發現，影片中「鼠形蜈蚣」並非老鼠，而是鼩鼱科臭鼩屬動物，也就是俗稱的「錢鼠」，主要棲息於森林、田野及家舍，是世界上最小的哺乳動物，屬於夜行性穴居動物，聽覺與嗅覺發達，但視力非常差，幼鼠幾乎全盲，才會以列隊的方式行走。

母錢鼠帶幼鼠列隊前進的行為，被稱作「篷車隊行為」，通常出現於幼鼠出生後5至22天內，之後幼鼠才自由活動，不再跟隨母鼠，此外錢鼠會透過聲音和觸鬚辨認周遭環境，叫聲「吱、吱」聽起來像閩南語的「錢」，所以民間習俗認為，錢鼠會將錢叼來家中，因此多半不會傷害牠們。