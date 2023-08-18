電視劇《宰相劉羅鍋》曾在台灣轟動一時，內容講述乾隆年間政治家劉墉與和珅，一系列鬥智鬥勇的故事，而身為首席軍機大臣劉統勳的長子，劉墉不僅為官剛正、聰明絕頂，在民間又有「劉羅鍋」的稱呼，和乾隆皇帝之間的軼事也不少。有次他進宮面聖時，乾隆好奇問他生肖屬什麼，沒想到劉墉一句話不僅逗得皇帝哈哈大笑，官位也連升三級。

根據《新浪網》報導，正所謂伴君如伴虎，要想在帝王身邊做事，一不小心很可能就人頭落地，甚至誅滅九族，不過乾隆身邊就有一位名叫劉墉的大臣，不僅智商高，就連情商也很不一般。劉墉剛進京城當御史時，乾隆便對他簡單地身家調查，接連問了他姓名和年紀，劉墉也照實回答，不過當被問及生肖時，劉墉卻說「臣屬驢的」。

乾隆聽了一頭霧水，直言「十二生肖裡面哪有驢這個生肖，你這是欺君之罪啊！」不過劉墉非但沒有驚慌，反而跪下解釋，「臣知道陛下您屬馬，我當然不敢跟天子同生肖，所以臣只能屬驢了。」乾隆一聽立刻被逗得哈哈大笑，覺得此人思維敏捷，是可造之材，立刻下旨將劉墉連升三級。

事實上，《宰相劉羅鍋》主要是講述一些有趣的民間段子，電視劇內容與正史差距甚大，且乾隆是西元1711年生屬兔，劉墉1719年生屬豬，兩人既不屬馬，也沒有同歲，純屬虛構、博君一笑。

另外，正史上的劉墉也不像電視劇中那樣身材矮小且略有駝背，根據考古學家在1958年於山東省高密市找到的劉墉墳墓可知，他不但沒有駝背，真實身高還介於180至190公分。之所以會有劉羅鍋之稱，是因為劉墉曾輔佐過乾隆與嘉慶兩任皇帝，兩人身高約170公分左右，假若劉墉在皇帝面前挺直背部，就會比皇帝高出一截，因此他在皇帝面前才會經常彎腰俯首，看起來就像是駝背；且據清宮檔案記載，嘉慶皇帝曾稱呼劉墉為「劉駝子」。