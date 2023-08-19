英國一名漁夫近日在網路上分享，釣魚時意外發現了滿口尖牙的「吸血鬼魚」，模樣看起來很嚇人。事實上這種形似鰻魚的生物是「海七鰓鰻」（Sea Lamprey），已存在3.4億年，屬於最古老的脊椎動物之一。

綜合外媒報導，英國一名漁夫埃文斯（Craig Evans）在西威爾士的河裡捕捉洄游鱒魚時，意外發現一條長約60公分、重約1公斤的海七鰓鰻，雖然當時牠已經死掉，但獵奇的外型依舊讓埃文斯感到震驚。

埃文斯指出，海七鰓鰻會在淡水中產卵，並以微小的藻類和微生物為食，隨著遷移到海洋後，才會捕食更大的魚類。特別的是，牠們吸盤狀的嘴內充滿了尖銳的牙齒，捕食過程中會將嘴吸附在獵物側面，藉此吸食血液。

海七鰓鰻的歷史可以追溯到3.4億年前，雖然可以活大約20年，但平均壽命僅有6年，唯一會吃牠們的哺乳動物是水獺，但只吃尾巴的最後幾公分。另外，雖然海七鰓鰻在英國隨處可見，但根據政府聯合自然保護委員會的說法，牠們主要棲息在坎布里亞郡（Cumbria），是當地的保護物種。