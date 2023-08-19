美國佛州2名釣客日前出海釣魚，釣到一半竟出現一隻嬌客「貓頭鷹」，牠似乎在海上迷路，剛好看到釣竿便停下來休息，讓釣客們相當驚訝，由於他們距離海岸至少30多公里，貓頭鷹根本無法自己飛回去，釣客便帶牠回陸地野放。

根據《每日郵報》報導，加爾迪里（Andrew Galdieri）日前與朋友乘船到佛州薩拉索塔（Sarasota）附近海域釣魚，航行至距離海岸30多公里後，便架起釣竿準備釣魚，未料出現一隻褐色的貓頭鷹，停靠在魚竿的頂端，久久不肯離開。

加爾迪里看了非常驚訝，認為貓頭鷹應該是迷路了，在海上飛了一段時間，好不容易看到他們的船，才停下來休息，但小船當時距離海岸至少30公里，貓頭鷹想飛回去恐怕很困難，於是他們小心翼翼的抓住貓頭鷹，並找了一塊毛毯裹住保暖。

加爾迪里掉頭駛回岸邊，並將貓頭鷹放回附近樹林，救了牠一命。整段過程全被拍下並分享至抖音，累積260萬觀看次數，不少網友表示「貓頭鷹記憶力很好，如果重回原地，牠可能會記得你們而現身」、「貓頭鷹在海上迷路，若沒遇到人類，下場幾乎是死路一條」、「牠看起來真的累壞了，躺在毯子裡時，看起來像鬆了一口氣」。