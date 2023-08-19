國外一名女子在知名論壇Reddit上發文大吐苦水，指出意外得知隔壁鄰居過去4年來經常趁著她外出時，拿著前任屋主給的備用鑰匙進入家中，幫忙打掃及替植物澆水，雖然是出自好意，但自己從頭到尾都不知情。

根據《Newsweek》報導，該名女住戶搬到此住處已經4年了，平時與隔壁一名退休的老婦人沒什麼往來，只有禮貌寒暄，直到某次聊天時，才意外得知原來鄰居手中持有一把前任屋主15年前給她的備用鑰匙，女子當下相當錯愕，私下便安裝了新的門鎖。

不料事後鄰居竟上門詢問，是否也要給她一把備份鑰匙，女子立即拒絕，並表示「只要我的父母有備份鑰匙就夠了」，不料老婦人卻說「那我就不能在妳外出的時候替妳的植物澆水了」，女子這才知道，原來鄰居會趁她不在家時，拿著鑰匙進入住處，幫忙打掃及替植物澆水，且時間長達4年之久，自己卻完全不知情。

貼文一出隨即掀起網友熱議，雖然有人出言緩頰，認為老婦人沒有惡意；但也有人表示，就算與鄰居關係友好，還是應該顧及彼此隱私，不能在別人不知情的情況下進入對方住處，尤其搬家時基於安全考量，最好先行換鎖並安裝警報器或監視器。