大陸考古學家在陝西省寶雞市發現超小「廁所墓」，看起來很不起眼，豈料往下一挖竟有大發現，裡面藏了225件寶物，包含3把黃金寶劍、金飾及玉珮等，顯示墓主人身分高貴，卻遲遲未挖到屍骨，考古學家推測，這可能是草原民族的墓，或盜墓賊藏贓物的地方。

根據大陸節目《經典傳奇》報導，寶雞市考古隊隊員張天林1992年在益門村尋找考古線索，發現一處工地挖出漢代陶片，趕緊召集同事來挖掘，挖了半天卻沒任何發現，當眾人準備收工時，竟鏟到用於防腐的朱砂，表示底下確實有古墓。

張天林提到，朱砂墓盛行於商周時期，推測古墓時間為西周到春秋，屬於貴族葬制，豈料繼續往下挖，發現古墓大小如廁所，長2.8公尺、寬1.5公尺，約1.2坪，接著出土鑲有寶石的黃金劍柄、2把金製鐵劍，棺槨位置有大量黃金製品、玉碧、玉珮及寶石器物等，共計225件。

專家起初推測，古墓若屬於春秋時期，肯定會出現青銅禮器，但古墓內卻沒有，此外當時中原地區行軍打仗，主要使用長兵器，劍長都是1公尺以上，反觀草原民族喜歡攜帶方便的短兵器，且墓葬不使用青銅禮器，認為墓主可能來自草原部落，《史記》就有相關記載，秦穆公平定西邊的民族「西戎」，並將戎王遷至中原。

此外也有考古學家認為，益門村不遠處有春秋時期秦國第十四代國君「秦景公」一號大墓，比較兩墓出土文物，發現形制極相似，推測陳勝、吳廣起義時，盜墓賊潛入秦景公墓中盜取文物，逃亡過程中將寶物藏入深坑，並放朱砂假裝是空墓，等天下太平再挖出來，卻遲遲未回來挖取，時至今日，廁所墓的來源都沒明確定論。