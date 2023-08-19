澳洲昆士蘭一名屋主日前聽到天花板傳出怪聲，像是有動物在上面活動，擔心有蛇出沒，趕緊連繫相關單位，捕蛇專家把天花板挖出一個小洞後，發現裡面竟躲了2條蟒蛇，捕蛇專家隨即將蛇纏在手上，動作相當俐落，不少網友看了直呼「太勇敢了」。

根據《每日郵報》報導，昆士蘭黃金海岸一名屋主近日發現，天花板頻頻傳出怪聲，而且像是有動物在爬行，擔心可能是蛇躲進去，於是聯繫當地捕蛇專家蒂阿娜（Tiarnah），她抵達現場後，發現天花板雖然架空，但空間無法容納一個人。

蒂阿娜取得屋主的同意後，用工具將天花板挖了一個洞，試圖從洞將蛇抓出來，未料裡面竟藏有2條公蟒蛇，當時牠們正在打架，身體交纏在一起，蒂阿娜依舊保持鎮定，用工具將蛇勾出來，抓住其中一條蛇的頭部並纏在手臂上，再用另一隻手抓另一條蛇。

蒂阿娜將過程分享至臉書，吸引1萬多人按讚，不少網友表示，「我看到一條蛇就嚇死了，更何況是兩條」、「捕蛇專家真是女力滿點」、「根本是神力女超人」、「捕蛇專家是了不起的行業，不過我真的很好奇，這兩條蛇究竟怎麼爬上去的」。