法拍物品什麼都有、什麼都賣，吸引許多想撿便宜的人關注，不過大陸某平台上的一則拍賣訊息卻意外引發熱議，只見一輛法拍車被標註曾用來運載「人體屍塊」而引起軒然大波。隨著輿論愈演愈烈，如今該項拍賣物已從網路平台移除，所屬法院也表示，因資訊有誤先行下架，日後將重新發布拍賣訊息。

綜合陸媒報導，這輛法拍車屬於河北保定市中級人民法院，今年6月發布拍賣訊息，評估價格為21萬人民幣（約新台幣92萬元），起標價則為16.8萬人民幣（約新台幣73.6萬元）。不過值得注意的是，拍賣介紹中明確提到，車輛具有瑕疵，「係刑事案件作案工具（刑事案件被告人使用該車運載人體屍塊）」，且標的物所有欠繳的違規罰款均須由買家承擔。

消息一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「這也太誠實了吧」、「分屍的車子嗎？好嚇人」、「如實相告總比隱瞞好吧」、「大驚小怪，事故車也有人在賣啊」，不過這則拍賣訊息近日已被下架。

對此，這輛法拍車所屬的保定市中級人民法院表示，由於輸入訊息有誤，將撤回重新發布，但對於相關電話一律直接掛斷，不予回應。