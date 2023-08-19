大陸一名女子近日搭飛機從雲南西雙版納前往浙江寧波，不料飛行過程中卻發現窗外有一隻蟑螂緊抓著玻璃不放，最讓她感到訝異的是，這隻「逃票小強」竟成功挺過外頭低溫低壓的環境，經過3小時的飛行後成功存活了下來。

綜合陸媒報導，一名郭姓女子本月16日在西雙版納到寧波的航班，看見一隻大蟑螂趴在窗戶玻璃上，她坦言當下確實嚇到了，因為十分好奇蟑螂是怎麼爬上飛機的，所以沒想到通知空服員，過程中也總是會不自覺觀察著牠的一舉一動，為旅程增添了一點樂趣。

由於一般民航飛機的飛行高度在8000公尺～12000公尺之間，飛機外頭環境溫度則介於攝氏-40℃～-50℃，但該隻蟑螂卻能在長達3小時的飛行中，安然存活下來，讓不少網友震驚直呼，「生命力真是頑強」、「能從遠古生存下來，果然有點本事」、「寧波多一隻小強了」。

不過也有人認為，飛機的窗戶主要由外層、中層、內層玻璃組成，還有可以讓3層玻璃及客艙內的氣壓達到平衡的排氣孔，蟑螂應該是在玻璃夾層中間，而非窗戶最外層，並且靠著排氣孔調節空氣壓力才得以存活下來，否則早就被凍死了。