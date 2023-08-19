有些人到了不熟悉的環境，就會露出怕生本性，動物也是如此。日本一名飼主養了一隻黑色柴犬，近日狗狗不斷吵著要散步，心血來潮帶往新的散步地點，讓牠有機會與其他狗接觸，未料牠第一次來到新環境，瞬間尷尬到不敢亂動，模樣非常好笑。

日本飼主@kuroshibapeko近日在社群平台X（原Twitter）提到，他的愛犬「Peko（ぺこ）」總是活力滿滿，平時最喜歡散步，近日狗狗又吵著要出門，於是走新的遛狗路線，帶牠到寵物公園與其他犬隻接觸，希望牠可以玩得更開心。

未料Peko第一次來到寵物公園，由於不熟悉環境，瞬間變得不知所措，與原本活潑模樣差很大，呆站在廣場中央望著主人，彷彿在發出求救訊號，尷尬的樣子與其他狗狗形成對比，讓主人看了哭笑不得，隨後將畫面拍下並PO網，累積13萬人按讚。

不少網友笑著說「這像我孩子第一天到幼稚園時，也是這樣在原地石化」、「新來的轉學生」、「給牠一點時間，之後與其他狗狗混熟了，自然會玩得很開心」、「牠的表情好像在說『主人救救我啊！這是什麼地方』」、「鬆開牽繩就被石化的狗」。