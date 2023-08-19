古代發明銅錢後，也出現有心人士偽造，朝廷為防止偽幣，除了頒布嚴苛峻法外，鑄造上也費了不少功夫，例如請名人或君王書寫錢文，由於他們的字體難以模仿，因此就不容易偽造，或掌控鐵與銅的獲取途徑，使偽造者無法取得原材料。

大陸北京故宮導覽員房博指出，古代為了防止偽幣，朝廷便頒發嚴刑峻法，漢代若有人偽造銅幣，直接判處死刑，唐代是流放3000里，但以當時的交通狀況來說，其實也是死路一條，到了明清則是絞刑，不過就算峻法再嚴苛，還是有人鋌而走險。

朝廷便在鑄造工藝上動巧思，例如王莽時期的「一刀平五千」，錢幣形狀像現今的鑰匙，屬於大面額的銅幣，鑄造上特別用心，錢幣上方用陰文刻著「一刀」，並在上面澆注黃金，冷卻後再將多餘的黃金磨平，在當時可是非常高超的技藝。

除了在鑄造上下功夫外，還會請名人或帝王書寫錢文，例如唐朝的開元，錢文就是請歐陽詢書寫，而大觀通寶、崇寧通寶則是由宋徽宗所寫，不只有美好的寓意，還有防偽作用，因為名人的字體有特殊寫法，普通人難以模仿。

在鑄幣原料上也嚴格控制，鹽鐵獲取與銅礦開採都掌握在朝廷手中，銅鐵一般人拿不到，造偽者為了獲得原材料，會使用銼刀磨去真銅幣的外緣，或磨平沒字的一面，收集銅鐵碎屑製造偽幣，因此朝廷鑄幣時會特意在外緣加突起，並讓錢文緊貼中央的方孔，只要有人磨過錢幣就容易被發現，也因朝廷與造偽者鬥智，促使鑄造技術更進步。