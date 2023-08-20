印尼一名男子到棕櫚園工作後離奇失蹤，村民們擔心他的安危連夜尋找，未料發現一條腹部異常脹大的7公尺巨蟒，大家懷疑牠就是殺死男子的「凶手」，於是拿長刀將其剖腹，結果真的在裡面找到男子的遺體，他還穿著工作時的靴子，最終村民們把男子帶回村內安葬，巨蟒也被埋在棕櫚園附近。

Horrifying moment missing man found inside python as massive snake eats him wholehttps://t.co/Laj4EEBlZE pic.twitter.com/wz1cpN6Lg5 — Daily Express (@Daily_Express) August 19, 2023

綜合外媒報導，這起事件發生在2017年3月25日，近日在網路上又掀起討論。印尼25歲男子阿克巴爾（Akbar Salubiro）前往位於西蘇拉威西（West Sulawesi）的偏遠地區採集棕櫚油，未料竟離奇失蹤，從此杳無音訊，村民們都相當擔心阿克巴爾的安危，於是四處尋找，最後發現一條約7公尺長且挺著「大肚」的巨蟒。

由於腹部過於脹大，巨蟒一動也不動地躺在水溝內休息，村民們推測牠應該才剛進食過，因此殺死巨蟒、拿長刀切開牠的腹部，果然在裡面找到阿克巴爾的遺體，他的身上還穿著工作時的靴子和衣物，村民驚訝表示，阿克巴爾很可能是從背後遭巨蟒襲擊，窒息死亡後被吞食入肚。此外，根據當地官員的說法，在阿克巴爾被發現死亡的前一天晚上，有村民聽到棕櫚園中傳出陣陣哭聲。

後來村民們將阿克巴爾的遺體帶回村莊，並為他舉辦喪禮，至於巨蟒的處置方式，原本有人提議要把蛇皮賣給收藏者賺取現金，不過因為擔心觸怒經常在附近出沒的其他蟒蛇，最後還是決定將其埋葬，並且同樣為巨蟒舉辦喪葬儀式。