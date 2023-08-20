《三國演義》的故事很多人並不陌生，其中劉備在白帝城將後主劉禪託付給諸葛亮的經典橋段更是深植人心，事實上在此之前，劉備還曾有過繼子，且立下無數戰功，不過在關羽身亡後，卻因為諸葛亮的一句話，立即遭到劉備賜死，背後原因很現實。

根據《搜狐網》報導，劉備前半生顛沛流離，以至於在投靠荊州劉表之前膝下無子，因而收養了劉封，並將其當作繼承人培養；只可惜不久後劉備便有了自己的嫡子劉禪，在當時講究立嫡立長的年代，劉封的身分顯得格外尷尬。

不過劉備並非無情的人，不僅沒有將劉封一腳踢開，還讓他在戰場上持續發揮長才，而武藝高強、性格剛猛的劉封也不負所望，隨著趙雲、張飛等大將掃蕩西川，頗有戰功，後來又統領孟達攻取上庸，深受劉備信任。

然而劉封卻犯下兩大致命錯誤，以致惹來殺身之禍，包括在關羽北伐曹魏時，多次要求劉封起兵相助，但劉封不從，導致關羽戰敗被殺；而後又欺凌孟達，導致對方率軍投敵。

雖然劉備對此相當惱怒，但並沒有治他死罪的想法，直到諸葛亮說了「封剛猛，易世之後終難制御」，意思是諸葛亮擔心劉封性情剛猛，劉備死後將很難制伏駕馭，甚至很可能會跟後主劉禪爭奪皇位，這才讓劉備起了殺心，當即賜死了劉封。