大陸陝西一處博物館中存放著一具特殊的隋代石槨（石製的外棺），外形與房屋相似，且屋瓦上還刻有「開者即死」的詛咒，大陸歷史教授指出，古代的喪葬儀式中並不存在詛咒的風俗，因此認為這具石槨上的文字，和墓主人的外祖母楊麗華有密切關聯，也就是隋代開國皇帝隋文帝的女兒，不但表現出她愛外孫女心切的心境，也彰顯了她強硬且獨特的個性。

大陸陝西師範大學歷史文化學院教授于賡哲表示，陝西西安碑林博物館中存放著一具來自隋代的石槨，造型設計模仿房屋的外形，且屋瓦上刻了4個大字「開者即死」，然而古代喪葬儀式當中並沒有下咒語的風俗，因此這個詛咒很有可能和墓主的外祖母密切相關。

于賡哲指出，墓主是女童李靜訓，而她的外祖母就是隋代開國皇帝隋文帝的女兒楊麗華，楊麗華個性強烈，且一生的經歷曲折離奇，她先由北周宣帝的皇后變成皇太后，再從皇太后變回隋代公主，這種身分地位的變化在歷史上相當罕見。

自從變回樂平公主後，楊麗華終身未再嫁，一生最掛念的就是女兒宇文娥英、女婿李敏和外孫女李靜訓，不但替李敏向父親討要官職，在臨死之前還拜託當時已經繼位的兄弟隋煬帝，將原本的封地傳給她的女兒、女婿。

而外孫女李靜訓死於楊麗華之前，過世時大概才9歲，楊麗華為她準備的陪葬品都十分精美，且為了讓盜墓賊不要隨便亂挖心愛外孫女的棺槨，所以特意在外面刻上了「開者即死」的詛咒，試圖嚇唬對方，這種方法也彰顯了楊麗華強硬、獨特的個性。