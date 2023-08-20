古代封建社會，皇帝後宮佳麗三千，眾嬪妃們為了得到寵幸無所不用其極，但即便被皇帝翻牌子，侍寢規則同樣有著不少限制，包括需要以全裸之姿送進皇帝寢宮之外，行房時間也有所限制，過程中還不能叫出聲，要想成功受孕更得取決皇帝的意願。

根據《搜狐網》報導，古代妃子侍寢規矩繁瑣，明清時期還單獨設立了敬事房，專門管理侍寢相關事宜，尤其清朝時期更達到巔峰，每隔3年就會舉行大規模的秀女選拔，經過層層篩選後才有入宮機會；然而即便在為數眾多的後宮佳麗中被皇帝翻了牌子，還有許多限制要遵守。

首先，為了避免刺客入侵，妃子在淨身過後必須一絲不掛地裹著棉被，由太監扛進皇帝寢宮，接著在榻前褪去身上的棉被，從皇帝的腳邊往上爬，以示尊重。而在行房過程中，更不能發出任何聲響，尤其呻吟聲更被明令禁止，除了有失體統，更擔心皇帝的所在位置被刺客發現。

此外，妃子侍寢時，太監會在門口看守，約莫半個時辰後就會出聲提醒皇帝不要縱慾過度，如果皇帝還未盡興，太監會再提醒兩次，直到第三次，皇帝就必須停止行房。

完事後，太監會請示皇帝是否留下龍種，若是不留，太監就會使出「揉屁股」的避孕手段，清除女性體內「龍精」，「至妃子後股穴道微按之，則龍精皆流出矣」。如果皇帝說要留，太監就會詳細記下臨幸時間，以便日後查證，確保是皇家子嗣。