泰國一名女子想要請假探望病重的母親，卻遭主管殘忍拒絕，更警告她如果要請假就直接離職，導致她錯過見母親最後一面的機會，後來女子又請假要處理母親的後事，再度遭主管回絕，對方甚至直接開嗆「妳是想要離職嗎？」讓女子氣憤不已，直接將兩人的聊天紀錄公開，主管毫無同理心的行為在網路上引起公憤。

根據《每日郵報》報導，泰國一名女子在一間知名飯店工作，近日她公開與主管的聊天紀錄，稱曾在母親病危時向主管請假，希望能回家照顧病重的母親，結果卻遭到對方拒絕，要她立刻回到公司上班，還語帶威脅地告訴她，如果堅持要請假探望母親，就要在回來以後馬上遞交辭職信。

女子無奈之下繼續留在工作崗位，未料因此只能透過視訊通話和母親見最後一面，成為她心中永遠的遺憾。然而當女子再度請假，希望能回家處理母親的後事，卻又一次被主管拒絕，還在回覆她的訊息中寫道，「妳是想要辭職嗎？把妳家裡的事處理完以後，就回來簽離職信。」

女子在個人臉書PO出聊天紀錄，除了指責主管沒有同理心，還悲傷表示「我到底做錯什麼了？」貼文曝光後引發網友熱議，大家紛紛留言批評該主管的行為，同時湧入女子工作的飯店官網留下負評。目前飯店和泰國勞工部都已介入，該名主管不但遭到停職處分，還需配合調查相關事件。