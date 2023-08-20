近日英國政府逮捕了3名疑似為俄羅斯情治單位工作的保加利亞人，他們移居英國10年以上，其中一男一女還是夫妻，且自然地融入在社區當中，平時和鄰居相處融洽，不過有一名英國男子聲稱，他曾和夫妻中的丈夫發生衝突，在被攻擊之後，立刻感受到對方的身手不一般。

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綜合外媒報導，英國肯特郡37歲男子阿斯頓（Aston Phillips）受訪表示，幾年前他住家旁邊搬來了一對夫妻，男的叫做麥克斯（Max），女的叫做凱特（Kate），自稱來自保加利亞的首都索非亞，移民英國鄉下只為了享受新鮮空氣和寧靜，麥克斯在當地醫院擔任救護車司機，凱特則是實驗室助理，兩人和鄰居相處融洽，見面時會熱情打招呼，偶爾還會送給左鄰右舍一些糕點。

然而阿斯頓的母親來兒子家作客，發現這對鄰居夫妻似乎有些不對勁，不但把房子周圍的樹都砍了，還裝設許多監視器，甚至三不五時就舉辦聚會，接待一名來自外地的男子，麥克斯經常和他坐在後院喝酒，讓阿斯頓的母親忍不住吐槽他們是在開「間諜大會」，但阿斯頓並沒有放在心上。

某天阿斯頓在自家後院生火，煙霧飄進麥克斯和凱特家，惹怒了麥克斯，他要阿斯頓過去聊聊，未料當阿斯頓走近，麥克斯一把抓住他的衣領，阿斯頓感覺被一股巨大的力量箝制住，完全無法動彈，「我當時就知道這個人一定有受過訓練。」後來另一名鄰居看到兩人打架急忙報警，麥克斯見狀立刻跑走，夫妻倆也在一夜之間搬離。

起初阿斯頓還不以為意，直到最近在新聞上看見熟悉的面孔，得知當初的那對夫妻以及他們家的「常客」其實都是俄羅斯間諜，且麥克斯和凱特只是假名，讓他瞬間嚇壞了，仔細回憶起來才明白當時他們連夜逃跑的原因，「他們不想因為這麼微不足道的小事接受調查。」深怕身分會因此曝光。