邊境牧羊犬會利用眼神與肢體控制羊群的走向，被認為是最聰明的犬種，不過除了會顧羊之外，似乎還很講義氣，大陸重慶有兩隻牧羊犬發現有人上門買羊，竟然號召羊群集體「跑路」，畫面曝光隨即掀起熱議。

重慶一處農村監視器2年前曾拍下一幕有趣景象，近日再度被網友起底，只見兩隻邊境牧羊犬看見有外來者上門要買羊，竟然不停吠叫，指揮身後數十隻山羊沿著小徑出逃，其中一隻公邊牧在最前頭領軍，母邊牧則在隊伍尾端殿後，發現有掉隊的羊，也會立即上前驅趕，確保每隻羊都有跟上。

對此，主人無奈表示，當時有買主開車上門來買羊，兩隻邊牧擔心羊群被賣掉，當下就立即召集羊隻出逃，還差點把買羊的人咬了，「如果真的把羊賣了，邊牧會生氣的」。

影片曝光後隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「太盡責了，一隻都不能少」、「組隊越獄」、「這是牧羊犬的飯碗，賣掉就失業」、「一個帶頭、一個殿後，聯手犯案真是天衣無縫」；還有人打趣笑說「你賣牠的羊，經過牠同意了嗎？」、「邊牧：兄弟們出來，我帶你們離家出走」。