不少人都很好奇自己在寵物心目中的地位，如果有天離開了，寵物是否還會記得自己？國外一名女子的父親於一年前去世，她接手照顧父親生前飼養多年的貓咪，近日女子心血來潮，想知道貓咪是否還記得父親，於是播放了一段影片，沒想到貓咪聽到父親的聲音立刻有了反應，還湊近電腦螢幕想要撒嬌，讓女子看了感動不已。

根據《The Dodo》報導，國外一名女子伊莎朵拉（Isadora Monteiro）的父親於去年過世，當時她放下一切處理父親的後事，並接手他生前飼養的寵物，其中包含一隻已經養了長達10年的貓咪蒂娜（Tina），「蒂娜和其他寵物變成我的家人，是我父親的延伸，也是我能和他持續保持親密的一種方式。」且彼此互相扶持，度過失去至親的痛苦時光。

伊莎朵拉有時會感到好奇，對於這些寵物父親是什麼樣的存在，尤其想知道蒂娜在時隔一年之後是否還記得父親，於是她心血來潮，當著蒂娜的面前播放一段父親面對鏡頭講話的影片，牠聽到聲音瞬間表現得十分驚訝，不斷盯著螢幕，還嘗試用前爪觸摸，甚至將身體湊近螢幕磨蹭，就像當初和父親撒嬌一樣。

伊莎朵拉看到這一幕才明白，原來父親一直活在蒂娜的心裡，「我很感動蒂娜在一年之後仍記得父親。」同時也開心表示透過這次測試她更了解蒂娜了。如今蒂娜和新主人的生活相當幸福愜意，伊莎朵拉透露，「從第一天起我就像愛我的父親一樣愛牠，而且牠似乎也很愛我，每天晚上都會和我一起睡覺。」