印度北方邦一名72歲老翁舒克拉（Avinash Kumar Shukla）近日開心購入一面「魔鏡」，原以為可以預測未來，還能從中看見男女裸體，沒想到花了90萬盧比（約新台幣34.5萬元）千里迢迢面交後，才驚覺被詐騙了。所幸3名嫌犯最終在16日被警方一網打盡。

綜合外媒報導，被告辛格雷（Partha Singhray）、薩卡（Molaya Sarkar）和羅伊（Sudipta Sinha Roy）冒充一家專門從事古董銷售公司的員工，他們告訴舒克拉，有一面「魔鏡」可以看到人們的裸體，甚至能夠預測未來。3人聲稱這面鏡子價值2千萬盧比（約新台幣765萬元），但他們願意以90萬盧比便宜賣給舒克拉。

舒克拉起初感到懷疑，直到3人提供了假證明，還表示美國國家航空暨太空總署（NASA）的科學家也使用了這面鏡子，舒克拉才被說服，誤信了「魔鏡」的功效。然而當他遠赴印度東南部的奧里薩邦面交後，才驚覺自己受害，憤而報警。

警方證實，3名嫌犯來自西孟加拉邦，年齡介於32歲至46歲之間，16日被捕時，警方還從他們身上扣押了一輛汽車、5部手機、2800盧比現金（約新台幣10750元），以及相關偽造文件。目前正進一步追查此案，釐清有多少人遭到詐騙。