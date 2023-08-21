8月12日是泰國的母親節，為了慶祝節日，不少學校會舉辦相關活動，一名單親父親為了女兒，竟男扮女裝，身穿格子連身裙、頭戴長假髮，就到學校參加活動，女兒看見父親的付出感動不已，兩人親密地抱在一起，父女情深的畫面在網路上曝光，吸引超過3萬名網友觀看。

根據泰媒報導，泰國一名48歲單親父親喬（Pratchaya "Joe" Tadeebu）日前在TikTok上傳一段影片，從畫面中可以看到，他身穿黑白格子連身裙、頭戴長假髮，扮女裝參加學校的母親節活動，而他的女兒克琳姆（Nattawadee “Cream” Kornjan）則跪趴在他的身前，隨後獻花完再給予父親一個大大的擁抱，喬還將父女合照分享到臉書上，並發文表示「母親節我必須在場」、「我也可以成為妳的母親」。

喬受訪指出，他其實是女兒學校的老師，而克琳姆是他的養女，兩人一直在討論母親節該做些什麼，「我不想讓克琳姆覺得被忽視，我希望她快樂。」最終決定男扮女裝，且為了女兒喬一點都不感到尷尬，「雖然我是一名單親父親，也是她的養父，但我總是告訴克琳姆，我愛她就像愛我的親生孩子，我也會盡我所能，以父親和母親的身分照顧她。」

克琳姆也說，她覺得這次的母親節活動可愛又有趣，一點都不覺得尷尬，父女情深的互動讓網友備受感動，在網路上引發熱議，大家紛紛留言，「你的女兒一定會像你愛她一樣愛你」、「你們父女倆太可愛了」、「非常酷的爸爸，為了女兒打扮成女生是最酷的事情」、「向您致敬！」