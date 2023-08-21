搭大眾運輸時，難免因為車廂擁擠引發碰撞，大陸近日就有一名男子搭車時，後背包不慎撞到女乘客，引發對方不滿，沒想到男子卻突然開啟長達10分鐘跳針式的道歉模式，瘋狂碎念著「對不起」，且聲音愈喊愈大聲，最後將女乘客逼得換車廂。

綜合陸媒報導，浙江省杭州市一輛滿載乘客的地鐵上，有一名揹著後背包的男子不小心和陌生女子發生碰撞，讓對方忍不住抱怨說「能不能看著點後面的人」，沒想到男子卻瞬間惱羞成怒，對著女子進行「轟炸式道歉」，就像是念經一樣，不斷重複念著「對不起」。

儘管女子戴著耳機低頭滑手機，不願再搭理他，但男子還是依然故我，瘋狂念著「對不起」，還愈講愈大聲，引來四周乘客注目。最後女子疑似不想再生事端，便自行移動到其他車廂。

影片曝光後不斷在網路上瘋傳，網友們對於男子的行徑紛紛出言撻伐，「如此喋喋不休的對著一個人說對不起，根本不是道歉，分明是道德綁架」、「這是在耍無賴吧」、「第一次看到用對不起罵人的」、「這種包轉身的時候碰到人真的很討厭」；但也有人認為「嫌地鐵擠就自己開車啊」、「以為人家背後有長眼睛嗎，嫌碰到妳就別坐地鐵」。