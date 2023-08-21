近日鱷魚攻擊人的事件頻傳，印度一名婦女日前到河岸邊洗衣服，未料遭鱷魚盯上，張大口將她咬住狂甩，等她失去生命後再拖進水裡享用，雖然有不少村民在一旁目睹悲劇的發生，但都無能為力，只能眼睜睜看著這名婦女被鱷魚吃掉，直到後來看見她的屍體漂浮在河面上，才急忙將其打撈上岸。

Crocodile flips woman's body in the air after killing her while she washed her clotheshttps://t.co/hxsI0uyU62 — Culture World (@MdAmiru87851859) August 18, 2023

根據《鏡報》報導，這起事件發生在8月16日，印度奧里薩邦（Odisha）一處村莊的婦女吉娜（Jyotshna Jena）在當天上午到住家附近的婆羅門河（Brahmani River）岸邊洗衣服，過程中突然一隻鱷魚從水裡冒出，張嘴咬住吉娜的身體猛甩，隨後拖入河裡食用，殘忍地奪走了她的性命。

不少村民在對面的岸邊目睹悲劇發生卻無能為力，只能眼睜睜地看著吉娜被鱷魚吃掉。不久後有人看到吉娜的屍體漂浮在河面上，於是立刻將其打撈上岸，避免她的屍體再次受到鱷魚的攻擊、啃咬。

吉娜被鱷魚攻擊的消息傳開後，引發當地人恐慌，事實上，婆羅門河鱷魚數量眾多，從6月底至今，包含吉娜，已經有4人因為鱷魚攻擊而喪命。一名村民指出，這些事件提醒了人們，奧里薩邦的水域並不安全，「政府必須制定方法應對，盡量減少風險並保證當地居民的安全，這些生物造成的命案需要立刻就受到關注。」