大陸遼寧近日發生一起令人頭皮發麻的追撞事件，一輛運載動物糞便的大卡車不慎追撞前方停等紅燈的小轎車，突如其來的衝擊力道，導致車上的糞便大量潑灑到轎車上，就連車內也灌入不少穢物，淪為名符其實的「泡糞車」，讓受害苦主相當崩潰。

綜合陸媒報導，遼寧瀋陽一輛轎車19日停等紅燈時，遭到運載動物糞便的大卡車追撞，根據網路上瘋傳的影片顯示，糊狀糞水潑滿轎車表面，由於車頂凹陷、後車窗碎裂，導致不少糞便從車身破損處灌入車內。至於一旁的運糞卡車則沒有明顯車損，只有車頭及貨斗邊緣沾染了一些穢物。

對此，受害車主崩潰表示，聽過泡水車，還沒聽過泡糞車，沒想到如今卻被自己遇上了，「車裡頭、駕駛座全是糞，車幾乎報廢了，保險公司還沒定損，我人還在醫院呢！」

影片曝光後網友全看傻眼了，紛紛留言直呼「隔著螢幕都能聞到一股味」、「車修好也不能要了」、「最有糞量的車禍」、「等個紅綠燈就變成了『出淤泥而全染』」；還有好心人安慰車主「糞代表財運，你看這財運多強勢啊」。