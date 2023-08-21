吸血怪「卓柏卡布拉」現身？美國德州一名女子近日在自家後院看見一隻外型詭異的不明生物，牠有棕黃色皮膚、長尾巴、大耳朵，體型和一般的狗差不多，女子相當好奇這隻生物的身分，於是將照片PO上網，網友們紛紛留言提出看法，有人猜測是郊狼和狗的雜交品種，還有人稱牠可能是傳說中的吸血怪「卓柏卡布拉」。

綜合外媒報導，居住在美國德州希爾村（Holl County Village）的女子蒂娜（Tina Kahlig）日前在住家往院子一看，發現有一隻外型詭異的黃棕色生物出沒，牠的體型和一般狗的大小差不多，還有長到快要碰到地面的尾巴，以及一對大耳朵，蒂娜立刻拿出手機拍了下來，「我看到院子裡的這隻動物，心想『哇！那是什麼？』」

蒂娜透露，這隻不明生物似乎很喜歡吃甜食，牠在院子裡走來走去，低頭吃掉到地上的漿果，等到稍微填飽肚子以後，就消失在灌木叢中。事後蒂娜將照片分享到網路上，有不少人猜測這隻生物可能是郊狼和狗雜交而來的品種，也有人懷疑牠可能是傳說中的吸血怪「卓柏卡布拉（Chupacabra）」。

聖安東尼奧動物園（San Antonio Zoo）哺乳動物主任雷切爾（Rachel Malstaff）看完照片後打破眾人幻想，表示這應該是一隻狗或土狼，動物園的2名獸醫也認同雷切爾的說法，並稱照片中的生物看起來像是患有嚴重皮膚疾病的狗。