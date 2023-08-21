夏季天氣炎熱，是蛇類經常出沒的季節。德國一名婦人近日在屋頂上發現咖啡色的長條不明物體，外形看起來和蟒蛇十分相像，她嚇到立刻報警，並從遠處拍了一張「證明照」，員警看過後也沒有發現異狀，直到消防人員爬上屋頂要捕蛇時才察覺，那個物體根本就不是蟒蛇，而是一條從屋頂延伸出來的泡沫混凝土。

根據外媒報導，德國北萊茵-西伐利亞（North Rhine-Westphalia）一名婦人在8月17日下午2點左右，於自家屋頂上看到一條又大又肥的「蟒蛇」，讓她嚇得立刻報警求助，並且為了向前來協助的員警證明所言不假，她在距離「蟒蛇」較遠的位置拍了一張照片，員警趕到現場確認照片後，也認為畫面中的就是一條蟒蛇。

因為捕捉蟒蛇較為危險，所以員警又通知了消防單位，等到消防人員架起梯子爬上屋頂後，才驚覺被女子和員警稱作「蟒蛇」的東西，其實只是一條從屋頂延伸出來的泡沫混凝土（Construction Foam），但它的顏色和形狀和蛇類太過相似，加上婦人只是從遠處觀察，沒有仔細看清楚，才會導致這起讓人哭笑不得的烏龍事件。

儘管如此，德國警方仍提醒民眾，不需要因為擔心造成烏龍事件而害怕報警，任何認為自己或他人陷入危險的情況都可以報警，就算事後被發現只是烏龍一場也沒關係，無須負擔任何後續責任。