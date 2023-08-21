長達數千年的冷兵器時代，古代工匠憑藉過人的智慧，打造無數神兵利器，成為戰場上克敵制勝的法寶，而隨著歷史更迭，許多寶劍有幸保存至今，其中最著名的當屬越王勾踐劍，被譽為「天下第一劍」。不過2006年大陸考古學家在陝西一座商朝古墓中，挖出的一把3千年前古劍竟自帶「鈴鐺」，奇特設計令人眼睛為之一亮。

根據《搜狐網》報導，大陸考古隊2006年在陝西挖出一座商朝古墓，並出土了各類文物，其中最特別的當屬一把古劍，其劍身帶有一定弧度，外形猶如彎刀。更讓學者詫異的是，劍柄底部罕見地呈現鏤空狀，裡頭還藏有一顆鈴鐺，只要一碰劍身，便會散發出清脆的聲響，因而將其命名為「曲莖鈴首短劍」。

至於鈴鐺的作用為何，讓學者們想破頭，後來透過史料記載，推測這把短劍很可能是北方游牧民族特有的武器，鈴鐺則是打獵時用來嚇唬野獸的；甚至具有防盜效果。

不過學者也不排除這把短劍是古代將士們隨身攜帶的備用兵器，當士兵群起進攻時，響鈴所發出的聲響足以壯大聲勢，也能震攝敵軍。