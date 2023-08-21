美國近日發生狗狗走失事件，當地消防隊PO出尋狗啟事，稱一隻經常配合出任務的母搜救犬突然不見蹤影，網友們看到後都熱心幫忙尋找，所幸一天後就收到牠的消息，不過讓眾人哭笑不得的是，這隻狗狗似乎因為天氣太熱，才會偷偷離家出走，跑到鄰居家的泳池游泳。

Moxie was found by a neighbor streets away from her house. Being the athletic and friendly dog that she is, Moxie jumped her backyard fence and found her way to a neighbor’s pool. While her family was handing out missing posters, they were reunited with her late Sunday morning. pic.twitter.com/DYcJN6Xa7h — Phoenix Fire Dept. (@PHXFire) August 13, 2023

根據外媒報導，位於美國亞利桑那州的鳳凰城消防隊（Phoenix Fire Department）8月13日時在社群平台「X（原推特）」發布尋犬啟事，稱一隻體重50磅（約23公斤）的黃色拉布拉多犬莫西（Moxie）在當天晚上7點半走失，牠的個性極度友善，且體內植有晶片，同時牠也是消防隊搜救犬的一員；而平時負責飼養莫西的飼主家庭也在住家附近發放啟事。

Her owners are now tasked with building a (Moxie proof) fence. 😇🐾 pic.twitter.com/GZAQoGRHNK — Phoenix Fire Dept. (@PHXFire) August 13, 2023

所幸隔天下午，就有居民看見莫西的身影，據消防隊透露，莫西跳過後院的柵欄在外遊蕩，不久後又到幾條街外的鄰居家中，並跳入對方的泳池中游泳，從曝光的照片可以看到，在發現莫西的瞬間，牠全身溼答答的，似乎才剛從泳池上岸，並以歡快的姿態跑向拍攝者。

消防隊很快就將莫西送回原本的家，主人一家都很開心和牠團圓，還抱在一起合照，對於牠調皮搗蛋、偷跑出門的事情並未多加苛責，不過主人也承諾，未來會建造一座更堅固、高大的圍牆，防止莫西再度離家出走。