美國威斯康辛州去年2月發生慘案，一名女子在做愛過程中殺死砲友，隨著審判進行，案件細節也浮出檯面，女子當時疑似受毒癮影響，先是用狗項圈將砲友勒斃，之後繼續侵犯屍體，隨後進行肢解，當警方接獲報案抵達現場後，直呼景象怵目驚心。

根據《鏡報》報導，25歲泰勒（Taylor Schabusiness）去年2月前往砲友沙德（Shad Thyrion）的家，兩人在地下室進行性行為，過程中泰勒竟用狗項圈勒死沙德，待對方心跳停止再性侵屍體，完事後砍下頭部並丟入水桶，其餘軀幹也被肢解，直到沙德母親發現後趕緊報警。

泰勒被捕後坦承，她用狗項圈緊勒沙德，用力時還能感受到對方的心跳，而且「喜歡」掐住他的感覺。審判過程中發現，泰勒有吸食甲基安非他命的紀錄，該藥物會影響她的行為及精神狀態，不過在此之前，泰勒就曾出現不尋常行為，例如與連環殺手傑佛瑞．丹墨（Jeffrey Dahmer）照片自拍。

地方檢察官戴維（David Lasee）提到，這起案件相當離奇，殺害沙德的兇手確實是泰勒，但仍有許多不自然的疑點。辯方律師克里斯托弗（Christopher Froelich）也稱，「許多事實還未被釐清，真的令人困惑，這是一場意外死亡事件？還是泰勒有意殺死沙德？一切還很模糊，難以判斷。」目前案件仍在審理中。

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