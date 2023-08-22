美國一名女子因為和男友分手加上罹患心理疾病，導致她開始依賴、沉迷酒精與藥物，並在幻覺之中挖出自己的雙眼，認為這樣做能夠拯救世界，雖然牧師急忙上前制止，卻無法挽回她的視力，所幸在治療過後，女子終於下定決心遠離毒品，如今已經裝上義眼，展開新的生活。

Woman blinded for life after gouging out her own eyes explains why she did it https://t.co/62nY65cD3l — The Mirror (@DailyMirror) August 19, 2023

根據《鏡報》報導，美國南加州女子凱莉（Kaylee Muthart）原先在校成績優異，17歲時因為工作時間過長，被診斷出心律不整而導致成績下滑，所以決定暫時休學接受治療，返校後拿到大學獎學金繼續研讀海洋生物學；然而後來又因為和交往2年的男友關係惡化並分手，情緒變得十分不穩定，且開始接觸、依賴酒精與藥物，最終導致她在幻覺中自挖雙目。

凱莉憶述，當時她身處幻覺中，記憶很模糊，但依稀記得腦海裡有個聲音告訴她，必須犧牲重要的東西才能拯救世界，「我以為如果我不這麼做，一切就都玩完了，所有人都會死，所以我立刻把自己的眼睛挖出來。」凱莉衝進一間教堂跪地挖眼睛，她的嘶吼聲和恐怖行徑嚇壞在場的信徒，凱莉坦言，如果不是牧師上前制止，她肯定會接著想挖出大腦。

凱莉的雙目被挖出後仍掛在臉上，只是已經被她用雙手捏扁，因此送醫後仍無法挽回她的視力。凱莉清醒後終於下定決心遠離毒品，並在住院期間拒絕使用任何止痛藥，最終克服心理疾病、戒掉藥物濫用，裝上義眼展開新生活，同時她也寫下自己的經歷，希望幫助和她一樣沉迷毒品的人能遠離毒品危害。

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