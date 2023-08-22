世界上仍有部分地區允許一夫多妻。馬來西亞一名網紅近日納妾，婚禮前他與妻子相擁而泣，並將此事分享至網路，表示妻子懂得照顧丈夫的尊嚴，此事曝光後引發討論，影片累積770萬觀看次數，不少人為網紅的妻子感到不捨。

根據馬來西亞媒體《中國報》報導，網紅「特斯拉大哥」（Abang Tesla）在抖音提到，他準備迎娶第二任妻子，而且元配也沒有反對，兩人在婚禮前做完晨間禮拜，都忍不住相擁而泣，「我有一個懂得照顧丈夫尊嚴的妻子。你可以實行一夫多妻，但絕不可以拋棄正宮」。

特斯拉大哥進一步說，很多人會瞞著妻子再娶，但他絕對不會這樣做，他也知道納妾會讓妻子傷心，所以花很多時間安慰對方，讓妻子明白自己的心願，「好的妻子就是要忠於丈夫，照顧老公的尊嚴」，而在婚禮舉辦期間，他也時刻關注妻子的情緒。

此事曝光後，不少人為正宮感到難過，更無法接受特斯拉大哥的做法，「世界上沒有一個女人，會願意與別人共享丈夫」、「如果你真的愛一個人，就不會愛上其他人」、「如果我是正宮，我寧可離婚」、「我已故的母親生前也是接受一夫多妻，看到我父親納妾，她什麼也沒說，但一生都活在悲傷中，直到她過世」。