美國俄亥俄州的10名大學生合租了校外一棟房子，居住在裡面的一個月內，眾人都發現不太對勁，家裡似乎經常出現靈異狀況，不但抽屜、電燈會自動打開，地下室甚至會傳出詭異聲響，讓眾人害怕不已，經過調查才發現，原來有一名陌生男子長期住在地下室上鎖的祕密房間內。

根據《UNILAD》報導，美國俄亥俄州的10名大學生合租校外一棟房子，然而住了一陣子之後，所有人都察覺房子裡出現「靈異現象」，包含抽屜或電燈自動被打開、地下室傳出詭異聲響等，甚至還有人疑似在走廊上看見「鬼影」，10名大學生感到害怕不已，決定組成幾個小隊，分別對每個房間展開調查，未料竟在地下室發現一扇上鎖的門。

大學生們找來房東，結果連房東都不清楚這扇門的存在，自然也無法將其打開，無奈之下眾人只好報警，撬開門後才終於揭開一直以來「靈異現象」的祕密，只見門後藏有一間小房間，裡面有完整的水電、床鋪等設施，桌上還擺放著一張陌生人與其家人的照片。

其中一名學生馬格林（Brett Mugglin）看到照片中的陌生人恍然大悟，想起之前曾見過他一面，對方稱自己的名字是傑瑞米（Jeremy），還開玩笑地說，很想知道何時能見到住在這棟房子的人，當時馬格林不以為意，以為傑瑞米只是其中一名租客。

警方調查後發現，傑瑞米的表弟去年就住在這棟房子裡，所以傑瑞米才知道從側門偷偷進入地下室的方法，但在事情曝光後，他很快就被請出房子，門鎖也被更換成新的，但學生馬克（Mark Hartman）表示，這起事件仍讓他們心有餘悸，「這是一個很可怕的狀況，我們的10名租客中有2名是女生，而且房間也都沒有門鎖。」