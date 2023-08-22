大陸新石器時代之一的「良渚文化」距今5300至4000年，不只擁有精湛的工藝技術，還出土象徵王權的玉器，不少學者認為，良渚文化已出現國家雛形，此外當時的人還建造出水壩，大型水利系統用於運輸，讓考古學家直呼不可思議。

良渚文化發展於長江下游環太湖地區，共發現500多處遺址，該文化主要特徵是使用玉器，例如具有權威性的玉器「玉琮」、象徵軍權與王權的「玉鉞」，政治體為酋邦，懂得動用大量勞動力，建造大型祭祀場所、城牆及防洪土牆，以及劃分社會階層。

根據大陸電視節目《稻穀記》介紹，考古學家在2015年進行挖掘，發現11條水壩，並組成一個水庫，面積是14平方公里，從良渚的水利系統到整個古城範圍，大約是100平方公里，浙江省文物考古研究所研究員王寧遠對此表示，從良渚古城外圍的水利系統來看，水庫區面積相當於兩個西湖，蓄水量則等同於三個西湖。

大陸考古學會理事長王巍解釋，雨勢若是太大，西北山區洪水傾瀉而下會威脅古城安全，良渚人便於山腳附近修建大型水壩。除此之外，這項大型水利系統也是人工航道，良渚人會利用這條水路，運輸大型建築所需的土石或木料，治水時間比傳說中的大禹還早1000年，也是目前世界上最早、規模最大的水利工程。