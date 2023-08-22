今日（8/22）是一年一度的七夕情人節，不少情侶、夫妻都相約度過浪漫節日，然而大陸歷史教授指出，牛郎和織女其實是被古人「亂配對」而來的傳說，且在當時七夕還被認為是不吉利的日子，如果結婚了最後可能不會有好的下場。

大陸陝西師範大學歷史文化學院教授于賡哲表示，牛郎和織女原本是天上的兩顆星，一顆叫牽牛星、一顆叫織女星，最早見於西周初年至春秋中葉的文學作品集《詩經》的篇章《小雅．大東》中，但那時候的牽牛和織女還毫無關係，只是作為形象存在，一個像是牽著牛的男子，一個像是坐在地上紡織的女子。

大陸歷史學者歐陽飛雲在1937年發表的《牛郎織女故事之演變》中也提及，在西周時期，牛郎和織女還未被指為神仙，更沒有說明兩者是否有夫妻關係，只有一些詩人的浪漫想像。

于賡哲指出，漢代以前，牛郎被稱作「牽牛」，指的是河鼓三星，織女指的是鼎足三星，然而因為文獻缺失，牛郎和織女的傳說故事是從何時開始流傳，目前不得而知，但可以肯定的是，從戰國時期開始就已經有兩者是夫妻的說法。

考古出土的秦代文物「雲夢睡虎地秦簡」中收錄了《日書》，類似於現代的黃曆，裡面便記載「乙酉，牽牛以取織女，不果，三棄。」另一段則寫「乙酉，牽牛以取織女而不果，不出三歲，棄若亡。」用兩段文字告誡大家這個日子不適宜結婚，如果結婚了，就會像牛郎織女一樣終究要分開。

從上述文獻可以得知，當時已經有牽牛和織女是夫妻的說法，但和現代「七夕是情人節」的認知不一樣，雖然兩者是夫妻，最後的結果卻是不吉利的，所以應該要避開。