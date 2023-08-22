大陸江蘇一名調音師到客人家中幫鋼琴調音，卻發現其中一個琴鍵按不下去，原本以為是受潮壞掉了，拆開來打算維修，卻看見一窩小老鼠藏身在下方，嚇得瞬間頭皮發麻，後續還發現鋼琴內還藏有更多老鼠窩和老鼠屎，儘管內心崩潰，最終他仍幫忙客人移除所有異物。

綜合陸媒報導，江蘇無錫一名客人請調音師繆先生到家中幫鋼琴調音，過程中卻發現其中一個鋼琴鍵按不下去，起初繆先生以為是鋼琴受潮了，拆開琴鍵準備要修理，結果竟在下方看到一窩新生的老鼠寶寶，數量大約4到5隻，讓繆先生和客人瞬間頭皮發麻。

為了確認是否還有其他老鼠藏匿於鋼琴中，繆先生將所有的琴鍵都拆了下來，果然還有更多小老鼠的窩和一堆老鼠屎，最後他幫忙移除所有老鼠窩。繆先生受訪時表示，客人家的鋼琴雖然很久沒調音了，但一直都有在使用，不知道為什麼會被老鼠盯上，變成牠們的新家，「看到這一幕就好像動畫照進了現實，我腦補了一萬遍傑利鼠（卡通《湯姆貓與傑利鼠》角色）的樣子。」

網友們看到一窩小老鼠藏在鋼琴裡的畫面，也都忍不住起了雞皮疙瘩，紛紛留言，「真實版的《湯姆貓與傑利鼠》？」、「老鼠也不能輸在起跑線上，這麼小就開始上音樂課啊」、「鋼琴裡面是不是很舒服？」、「最危險的地方就是最安全的地方」、「太可怕了，這架鋼琴不要了」。